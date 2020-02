Les travaux de VRD à la traîne

La commune d’Ouzellaguen a bénéficié d’un ambitieux programme de logements sociaux, dans le cadre de la résorption

de l’habitat précaire (RHP).

Dans ce sens, un parc immobilier de 536 unités a été réalisé. De quoi éradiquer définitivement les cités précaires, érigées durant les premières années post- indépendance, pour recaser les centaines de familles y habitant, dont les villages avaient été rasés par l’armée coloniale. Cependant, ces nouveaux logements ne sont pas encore distribués, en raison de l’indisponibilité des VRD, a-t-on appris. D’après le maire, le lot de 168 logements RHP implanté à Ighzer Amokrane, chef-lieu communal, ne dispose ni du gaz ni de l’électricité. Idem pour les 368 unités RHP érigées à hauteur du village Hellouane, qui ne sont raccordés à aucun réseau. Contacté par nos soins, un responsable de la Direction de l’urbanisme, de la construction et de l’architecture, auquel incombe la responsabilité de ces VRD, est resté évasif quant à la prise en charge de ce volet. «Nous avons, à l’échelle de la wilaya, des milliers de logements dans une situation similaire. Le problème sera pris en charge, en temps opportun», s’est-il contenté de dire.

D’autre part, notre interlocuteur a volontiers concédé que la réalisation de ces opérations accuse énormément de retard. Il a alors évoqué la contrainte financière, comme étant la principale cause. Après de longues années d’attente, des centaines de familles prétendant à ces logements doivent donc encore prendre leur mal en patience. «Je vis avec ma petite famille dans un cagibis souffreteux et insalubre. C’est tout de même insensé et à la limite cruel de prolonger le statut quo dans ces conditions de précarité extrême pour une histoire de VRD, qu’on ne s’empresse pas de mettre en place», s’est insurgé un père de famille résidant à Hellouane.

Nacer M.