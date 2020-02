Les travaux des VRD entamés !

Les travaux de Viabilisation et réseaux divers (VRD), primaires et secondaires, ont été lancés, mercredi dernier, au niveau du nouveau pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir.

A cet effet quatre-vingt entreprises ont été engagées par les pouvoirs publics sur ce chantier titanesque. Aussi, une enveloppe financière conséquente de l’ordre de 500 milliards de centimes a été dégagée pour les besoins de cette opération, qui touchera 6 920 LPL, 9 100 logements AADL et 80 LPP. Ce montant va également prendre en charge la réalisation des différents réseaux, en l’occurrence : l’alimentation en eau potable, l’assainissement, la fibre optique, l’électricité, le gaz, la voirie, en plus de l’aménagement des trottoirs et des espaces verts. Par ailleurs, il faut savoir que le projet de réalisation de quelques 16 000 logements, tous types confondus, lancé en février 2014 dans la commune d’Oued Ghir, a connu des retards, notamment dans la réalisation des VRD. Et il a fallu attendre plusieurs mois pour que le cahier des charges élaboré par la willaya soit approuvé par les autorités centrales.

En tout cas, ce sera une bonne nouvelle pour les souscripteurs à la formule AADL de la wilaya de Béjaïa, lesquels attendent depuis des années les clés de leurs logements. Ils avaient, pour rappel, plusieurs fois, manifesté leur mécontentement concernant le retard enregistré dans l’achèvement des travaux. Pour rappel, le futur pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, à Oued Ghir, comprend pas moins de 16 000 logements tous types confondus, qui seront attribués dès la fin des travaux des VRD. Quant aux équipements d’accompagnement, il est demandé l’inscription d’un lycée, six groupes scolaires, quatre CEM, une polyclinique, une sûreté urbaine, une bibliothèque et une mosquée ainsi que la réalisation d’une route reliant le pôle urbain à la RN 12.

Pour ce qui est des boulangeries, des superettes, commerces des légumes et fruits et autres prestations, ils seront laissés à l’initiative des privés. L’administration de la wilaya de Béjaïa a outre cela sollicité l’inscription et la réalisation d’une station d’épuration et de deux collecteurs des eaux usées dans la commune d’Oued Ghir. Pour l’électricité, il est demandé l’inscription d’une opération de réalisation d’un poste source de 60/30/KV et son raccordement à partir du poste d’El-Kseur pour assurer l’alimentation de ce pôle en énergie électrique.

F. A. B.