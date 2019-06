Les vacances scolaires sur… les marchés

Apparemment, il y a des élèves qui ne perdent pas leur temps aussitôt que les vacances scolaires pointent du nez ! En effet, ces derniers s’improvisent marchands de fruits et légumes que ce soit dans les marchés hebdomadaires ou sur les accotements des routes. Dans ce sens, des adolescents aménagent des étals de fortune sur les abords de la RN 26 à Allaghane, Tavlazt, Tazmalt ou au village Amirouche (Ex-Riquet) pour ne citer que ces localité de l’arrière-pays de la vallée de la Soummam pour s’adonner à la vente des fruits et légumes cueillies pour la plupart des vergers dont regorgent ces villages agricoles par excellence.

Ces points de vente sont installés, chaque jour, par ces jeunots à l’ombre d’imposants eucalyptus qui longent les abords de la RN 26, traversant cette région. Actuellement, ces vendeurs occasionnels, qui ne veulent pas se rouler les pouces durant leurs vacances scolaires, proposent dans des cagettes des fruits, comme les nèfles, les prunes, les abricots, les fraises, le melon, les pastèques et des légumes aussi, à savoir les courgettes, les tomates, les poivrons et les piments. Des automobilistes de passage marquent des haltes pour s’approvisionner de ces étals tenus par des enfants et des adolescents qui ont beaucoup d’entrain et surtout une vraie verve qui leur permet de taper dans l’œil des clients !

Accosté, l’un de ces petits marchands dira à propos de son activité : «Je suis élève en 2e année moyenne. Comme nous sommes déjà en vacances, j’ai décidé avec mes amis d’aménager des étals sur la route (la RN 26, ndlr) pour vendre les fruits de notre jardin, comme les nèfles et les prunes qui ont mûris ces jours-ci. Ce n’est pas la première fois que je vends des fruits et légumes, je fais cela pratiquement chaque été depuis des années ! Cela me permet d’avoir un peu d’argent pour m’acheter tout ce que je désire et passer des journées à la plage avec mes amis !», affirme avec béatitude cet adolescent qui dira dans la foulée qu’il compte lui et ses amis «écumer» les abords de la RN 26, jusqu’à la prochaine rentrée scolaire pour faire de bonnes recettes !

