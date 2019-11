L’hommage à un grand Chahid

Dans la commune d’Akfadou, au village Tapount, un buste à l’effigie du chahid Abderrahmane Akchout a été inauguré, samedi dernier, dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Réalisé à l’initiative de l’APC, de concert avec le Comité de village et l’association «Tighri» de Tapount, ce monument vise à rendre un vibrant hommage à ce grand homme tombé au champ d’honneur. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une foule nombreuse, composée de citoyens, des autorités locales, des membres de la famille du chahid, des habitants de la commune d’Akfadou ainsi que des localités limitrophes.

Le buste en bronze a été dévoilé après la lecture de la Fatiha et le dépôt d’une gerbe de fleurs. Pour rappel, la sculpture réalisée à l’initiative de la commune est installée au mémorial de la place publique du village éponyme. Elle est constituée d’une assise en marbre, où est gravée la liste des martyrs du village. En outre, des témoignages d’anciens amis du défunt, maquisards de surcroît, ont souligné les qualités et la bravoure d’Abderrahmane Akchout. Les personnes ayant pris la parole ont insisté sur «son nationalisme et son abnégation au service de la patrie».

Ce petit village, qui a payé un lourd tribut durant la guerre de libération nationale, a tenu à ressusciter la mémoire de ses chouhada et moudjahidine. Le mémorial a été inauguré sous les youyous des femmes présentes à la cérémonie, où de nombreux moudjahidine se sont succédé au micro pour prendre la parole et apporter leurs témoignages sur le courage et la volonté de leurs compagnons d’armes pour le sacrifice suprême, en vue de la libération de la patrie. Ils rappellent, notamment, le sacrifice des habitants de Tapount, au même titre que le reste des villages de la commune d’Akfadou.

Une commune réputée également pour les réunions des chefs historiques qu’elle abritait fréquemment, selon les témoignages recueillis. Et en guise de clôture de cette cérémonie, les présents ont eu droit à une collation.

Bachir Djaider