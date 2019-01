Louziâ ressuscitée à Tazrourt

Louable est l’initiative entreprise par l’association Assirem du village Tazrourt, activant dans la commune de Tizi N’Berber, de réunir les habitants de cette localité montagneuse à travers l’organisation d’une louziâ, un rite sacrificiel, pour célébrer le nouvel an berbère 2969. À cet effet, cinq bœufs gras ont été immolés par les villageois de Tazrourt, un village perché sur les hauteurs d’une montagne surplombant la mer méditerranéenne. «Cet évènement a été une occasion formidable pour manifester la solidarité avec les familles nécessiteuses et ressouder les liens d’amour et d’amitié entre les dizaines de familles qui composent cette localité, représentant un tiers de la municipalité de Tizi N’Berber», a déclaré Farid Zidane, membre actif de l’association Assirem Tazrourt. Une partie de la viande des bêtes sacrifiées a été distribuée aux démunis de la région. Un riche programme a été concocté par cette association pour célébrer comme il se doit le nouvel an berbère. Cette journée festive s’est déroulée dans une ambiance conviviale et bon enfant. «Notre objectif était de rassembler tout le village pour vivre des moments de communion et de partage», a ajouté notre interlocuteur. Par ailleurs, la célébration de Yennayer, à Tazrourt, a été marquée particulièrement par l’installation d’un comité des sages élargi, dont la mission principale est de défendre les intérêts du village et œuvrer à la résolution d’éventuels conflits. «Les habitants du village Tazrourt souffrent de beaucoup de manquements. Nous sommes victimes d’une politique de marginalisation et d’exclusion prônée par l’exécutif communal, pour la simple raison que nous n’avions pas voté en sa faveur lors des élections locales précédentes. Nous avons décidé de se structurer en créant ce comité des sages élargi pour réclamer, d’une manière pacifique, notre part du développement», a souligné Farid Zidane. Le raccordement au gaz naturel, le revêtement des pistes, l’amélioration de la distribution de l’eau potable vers les foyers et la réalisation d’infrastructures destinées aux jeunes, comme des stades de proximité ou une maison de jeunes, sont les principales revendications des villageois de Tazrourt.

