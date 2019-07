Nettoyage tous azimuts au chef-lieu

C’est à environ 65 km au sud-est de Béjaïa que se situe la commune montagneuse d’Aït Smail.

En dépit du manque de ressources financières, les responsables de la commune comptent montrer l’exemple en matière de volonté et d’entraide, en participant au concours du village le plus propre qu’a initié, le mois de janvier passé, l’APW de Béjaïa.

Pour cela, dit-on, les autorités d’Aït Smail misent énormément sur la population, en premier lieu, sur le mouvement associatif, mais aussi sur les acteurs économiques de la région pour ce faire. Ainsi, depuis quelques mois, plusieurs initiatives ont donné lieu à moult travaux d’aménagement et d’embellissement, principalement à Taregragt, lui donnant une image nouvelle.

Dans le cadre de ce projet, une vaste campagne de nettoyage a été organisée, samedi dernier, au chef-lieu de la commune et d’autres villages, à l’instar de Tizwal et Lmerj n Yighil. Tous les moyens humains et matériels de l’APC ont été déployés, avec l’implication des jeunes du CCJ, lesquels ont enregistré leur première sortie officielle sous leur nouveau statut.

Tout au long de l’opération, une bonne ambiance régnait, avec le sentiment du devoir accompli à l’égard de sa terre, sa commune et son environnement. «La propreté et l’environnement ne sont pas l’affaire des services de l’APC uniquement, mais de tous nos concitoyens à travers. Vu l’amour qu’ils portent à leur commune, je compte sur eux pour la garder propre et éviter les pratiques inciviques qui lui portent atteinte. D’autres actions suivront dans les jours à venir», dira le P/APC, M. Sadek Rebai.

M. K.