Nouvelles spécialités

Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage Medjkoune Boudjamaâ d’Ighzer Amokrane, dans la commune d’Ouzellaguen, propose un large éventail de formations diplômantes et qualifiantes pour la prochaine session dont le coup d’envoi est prévu pour le 24 février 2019.

D’une durée de trois mois et sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle, les formations qualifiantes offertes ont trait à la couture, la broderie à la main, les gâteaux et cuisine traditionnels.

Les formations diplômantes sont limitées aux formations-passerelles préparant au diplôme de certificat de maîtrise professionnelle en prêt à porter, à l’issue de six mois de formation. Elles s’adressent aux titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en couture, ayant capitalisé une expérience professionnelle. Les métiers de l’agriculture sont aussi présents en force. Les postulants obtiennent un certificat de qualification professionnelle (CMP) après trois mois de formation résidentielle.

Les formations disponibles ont trait à l’élevage cunicole, la conduite des ruches (apiculture), l’élevage des poules pondeuses (aviculture), le taillage et greffage d’arbres fruitiers et l’entretien des parcs et jardins. Les formations par apprentissage au sein des entreprises ne sont pas en reste, puisque plus de 126 spécialités couvrant 20 branches professionnelles sont offertes à l’intention des jeunes stagiaires.

Ce mode de formation a le vent en poupe, relève-t-on, et fait de plus en plus d’émules chez les jeunes. L’employabilité des diplômés frais émoulus est un atout déterminant. «L’apprentissage est le chemin le plus court et le plus sûr pour dégoter un job à l’issue de la formation.

La mise à l’épreuve commence dès le premier contact avec le milieu professionnel. Le stagiaire doit faire preuve de motivation et de sérieux pour impressionner l’employeur et le convaincre à le recruter », dira un professeur de CFPA.

N. Maouche