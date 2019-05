«On n’a pas encore atteint les 40% !»

Le foncier rural relevant de la commune de Tamokra est soumis à une opération de régularisation à travers les enquêtes des services du Cadastre, apprend-on auprès des responsables de l’APC. Les propriétaires terriens sont invités par voie d’affichage à assister les agents du Cadastre dans le travail d’enquête et de délimitation des parcelles, en découvrant les limites non bornées, en signalant par des piquets les contours de leurs terrains et en présentant tout plan, titre et autre document susceptibles de faciliter leur identification et immatriculation.

Un membre de l’exécutif municipal, avec lequel nous avons pris langue, se félicite de la mise en œuvre de cette opération. Néanmoins, il déplore la lenteur de l’enquête et de l’élaboration des plans et documents annexes. «Le travail a été entamé il y a plus de deux ans. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, moins de 40 % des sections concernées ont été cadastrées», dira-t-il, tout en appelant la brigade du Cadastre à accélérer la cadence des travaux. «La lenteur du déroulement de cette opération pénalise autant les citoyens que la collectivité locale.

Tant que l’opération d’immatriculation n’est pas parachevée, il est impossible de lancer un quelconque projet d’investissement», souligne-t-il. Abondant dans le même sens, un propriétaire terrien du village Bicher s’interroge sur les raisons de ce retard, qui n’est pas sans déteindre sur les projets, notamment immobiliers. «Tout est paralysé depuis des années. Tant que l’opération du Cadastre n’est pas menée à bon port et les livrets fonciers non délivrés, nous n’avons aucun moyen de faire valoir nos droits sur nos biens», relève-t-il.

«Nous sommes dans une impasse, qui empêche toute transaction. Même le certificat de possession pouvant nous permettre de postuler à un logement rural dans le cadre du FONAL est impossible à obtenir dans la situation actuelle», renchérit un retraité du village Tizi-Aidel, propriétaire d’un terrain acquis par dévolution successorale.

N Maouche