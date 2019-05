On prépare la saison estivale

De Tichy à Melbou, en passant par Aokas et Souk El-Teine, l’on se prépare à accueillir les estivants. Engagées dans une course contre la montre, les autorités locales de Tichy ont engagé des travaux tous azimuts pour l’accueil des estivants. Ainsi, des travaux ont été lancés ces jours-ci pour embellir le centre ville.

De même, des travaux de nettoyage des plages de la municipalité ont été également lancés. Malgré le manque de moyens humains et matériels, les responsables de la municipalité de Tichy promettent d’être au rendez-vous avant même l’entame de la saison estivale. «Malgré le peu de moyens dont dispose la municipalité, nous serons au rendez-vous. Nous avons mis tout en œuvre pour préparer et réussir cette saison. D’ailleurs, des travaux de nettoyage des plages et d’embellissement des artères principales de la ville de Tichy sont en cours et vont être achevés sous peu», informe un responsable local.

Dans les communes voisines d’Aokas et Souk El-Tenine, ce sont les autorités de wilaya qui ont initié, la semaine dernière, une vaste campagne de nettoiement des plages. Il en sera certainement de même sur la côte ouest, notamment les plages dépendant des municipalités de Toudja et de Béni Ksila. S’agissant des plages de Boulimat et Saket, l’APC de Béjaïa a déjà lancé l’opération de nettoyage et a mis tout sur pied pour accueillir les baigneurs dans de bonnes conditions.

F. A. B.