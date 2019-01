Ouverture du marché de Yennayer à Béjaïa-ville

Pour que les festivités du nouvel an berbère soient à la hauteur de l’événement, le comité culturel de la ville de Béjaïa a lancé, samedi dernier, la première édition du marché

de Yennayer.

Les activités de la manifestation, qui s’étalera jusqu’au 12 de ce mois, se déroulent à la place Ifri, au cœur de la ville de Béjaïa, c’est-à-dire à la jonction entre El Khemis et la Haute-ville, sur la rue Larbi Touati. C’était une place très commerçante d’où les marchands avaient été évacués pour des raisons encore inconnues. De l’avis des habitants interrogés, les autorités communales ont pris une excellente initiative en redonnant vie à cet espace abandonné depuis des années. L’année prochaine, les services de la commune espèrent célébrer le nouvel an amazigh 2969 sur un grand boulevard de la ville, pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’artisans et de marchands. À travers les stands d’exposition, les Béjaouis ont pu renouer avec l’ambiance d’antan. Ils ont été accueillis avec des fleurs a placées à l’entrée de la place Ifri, pour souhaiter la bienvenue tous et pour le plaisir des yeux. Dans certains stands, moult objets et outils agricoles anciens ont été exposés, comme le soc de labours, la faucille, mais aussi le mors pour les mulets, la calebasse pour baratter le lait et toute une panoplie d’outils utilisés par les grands-mères pour filer la laine ou dans les vielles huileries. D’autres stands exposent des beignets, du miel, des huiles essentielles de diverses essences, des figues sèches… Et fait nouveau dans ce genre de manifestations : un stand expose des livres, dont la majeure partie traite de la Kabylie. Les visiteurs pourront, aussi, sur fond musical, visiter les stands de poterie, de vannerie, de bijoux traditionnels et faire des achats en souvenir de l’an amazigh 2969. En fait, l’exposition de Yennayer à la place Ifri ne diffère que très peu des différents salons et foires de l’artisanat organisés durant l’été à l’intention des vacanciers.

B Mouhoub.