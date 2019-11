La commune d’Ath Maouche s’est dotée récemment d’un laboratoire communal des analyses des eaux. Ce nouveau service, rattaché au bureau communal d’hygiène de l’APC d’Ath Maouche, aura pour mission «le contrôle de la qualité et la désinfection de l’eau potable distribuée à travers le réseau d’AEP aux consommateurs», indique une source de l’APC. Et d’ajouter : «Ce laboratoire a été équipé de tout le matériel nécessaire pour son bon fonctionnement, afin d’effectuer dans les bonnes conditions requises les analyses physico-chimiques et bactériologiques à même de permettre la distribution d’une eau potable saine, propre et sans vecteurs déclencheurs de Maladies à transmission hydrique (MTH)», ajoute notre interlocuteur.

Ainsi, l’eau stockée dans tous les ouvrages hydrauliques, comme les réservoirs et les châteaux d’eau dont dispose la commune d’Ath Maouche, sera contrôlée régulièrement et traitée par l’équipe de biologistes du laboratoire communal dans le but de détecter d’éventuelles anomalies et contaminations de cette denrée vitale et anticiper sur les éventuelles MTH ou toxi-infections. L’eau des autres points d’eau seront également analysés périodiquement, dont celle des sources et des puits.

La mission du laboratoire sera plus cruciale durant la saison estivale, où l’eau se trouve toujours en proie aux contaminations diverses à cause des germes et autres bactéries qui s’y développent facilement et rapidement, aidés par la chaleur. Par ailleurs, la commune d’Ath Maouche se trouve toujours confrontée à la pénurie d’eau potable, laquelle touche plusieurs bourgades de cette municipalité. «L’ouverture d’un laboratoire communal des analyses des eaux est certes une bonne chose, mais il faudra d’abord avoir de l’eau», ironise un habitant du village Trouna.

Syphax Y.