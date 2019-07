Ouverture d’un marché de l’artisanat

Une trentaine de femmes artisanes sont venues de Tichy, Tala Hamza, Aokas, Souk El Tenine, Béjaïa, Beni Djellil et Chemini pour l’ouverture, le 9 juillet, à Tichy, du marché des produits du terroir et de l’artisanat. Une initiative de l’association «AFRA» de Béjaïa, en collaboration avec l’association «Bouges ta ville» de Tichy, avec le soutien de la Direction de la jeunesse et des sports de Béjaïa.

Cette dernière a mis à la disposition des organisateurs de ce marché, le Complexe sportif de proximité de Tichy (CSP), lieu de la tenue de l’événement. Le marché ayant pour thème «Fait maison» est prévu pour les mois de juillet et août. Il ouvrira deux fois par semaine, soit chaque mardi et mercredi.

L’une des initiatrices de cet événement, en l’occurrence Ludmila Djedri, dira : «Grâce au travail sur le terrain effectué par l’association de la femme rurale «AFUD» de Béjaïa, au niveau des villages de la wilaya, un constat a été établi. D’abord, les femmes ont la volonté de travailler. Deux cas ont été identifiés : les femmes sans savoir-faire pour lesquelles l’Association organise des formations, selon leurs besoins, le savoir-faire traditionnel des femmes offrant des produits du terroir, issus de l’agriculture ou de l’artisanat, sont de plus en plus sollicitées. Ensuite, les produits existent. Ils sont authentiques et reflètent la diversité culturelle et les potentialités des différentes régions de la wilaya de Béjaïa. Mais les difficultés qu’elles rencontrent pour les commercialiser les découragent à persévérer.»

Et notre interlocutrice d’ajouter : «Vu les difficultés rencontrées pour commercialiser leurs produits, ce marché sera pour les femmes un espace d’exposition, de vente, de rencontres et d’échange d’expériences. Le but étant de valoriser les produits du terroir, ce qui aura un effet sur l’amélioration des revenues des populations ciblées.

A travers ce marché, l’association «AFRA» pourra identifier les différents produits de la femme et lui permettra de les moderniser et d’améliorer leur qualité, et ce par l’organisation d’éventuelles formations sur la sécurité alimentaire et l’emballage.»

A noter que cette association compte organiser des sessions de formation sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et le e-commerce, qui sont devenus des outils pour développer une activité (business), ce qui remplace le bouche-à-oreille.

D’autres formations sur les techniques de vente durant une exposition sont également programmées. Pour Ludmila Djedri : «C’est le premier marché organisé dans la wilaya de Béjaïa et par l’association «AFRA», avec l’accord de la DJS qui nous a donné le feu vert afin d’exploiter le CSP. Nous comptons organiser d’autres marchés au niveau des grandes villes et dans les communes. Ainsi, on va pérenniser ce marché, qui va devenir une tradition dans toute la wilaya.»

Achour Hammouche