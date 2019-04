Plus de 120 millions mobilisés à Tamokra

Contrairement aux années précédents où l’aide aux familles nécessiteuses s’effectuait avec la distribution de couffins de Ramadhan remplis de denrées alimentaires, cette année en revanche, les aides seront octroyées de façon directe aux familles démunies à travers des chèques bancaires que les concernés encaisseront.

Cette nouvelle façon de distribuer les aides aux nécessiteux est intervenue après des années de dysfonctionnement et autres « scandales » qui éclatent à chaque opération de distribution des couffins de Ramadhan au niveau national, où il est fait, à chaque fois, état d’anomalies dans l’opération d’approvisionnement et de distribution des denrées alimentaires au bénéfice des démunis.

Ainsi donc, les pouvoirs publics ont décidé cette fois-ci d’octroyer les aides directement aux familles dans le besoin, et ce dans l’optique d’affronter les besoins qui vont crescendo en produits alimentaires, notamment durant ce mois de carême. Pour le cas de la commune de Tamokra, l’APC a mobilisé une enveloppe financière de l’ordre de 1 212 000 DA, dont 102 000 DA proviennent de la DAS (direction de l’action sociale) de Béjaïa, apprend-on de source locale.

Le fichier « apuré » et ficelé a fait ressortir pas moins de 202 familles démunies au niveau de cette municipalité qui vont pouvoir bénéficier sous peu de cette aide, représentant une somme financière à hauteur de 6 000 DA pour chacune des familles nécessiteuses, et ce afin de s’approvisionner en produits alimentaires durant le mois sacré de Ramadhan. «L’octroi aux nécessiteux d’une aide à travers un chèque de 6 000 DA est plus digne et discret que la distribution des colis de produits alimentaires», affirme l’un des habitants de Tamokra-centre.

