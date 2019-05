Plus de 140 employés en formation

«Pas moins de 140 employés de l’Algérienne Des Eaux, exerçant au niveau de l’unité ADE de Béjaïa et d’autres agences communales qui lui sont rattachées, ont bénéficié, dernièrement, d’une formation pratique dans le cadre du perfectionnement de leurs compétences et connaissances à même d’améliorer leurs prestations et service», a indiqué la direction locale de l’ADE.

Cette formation d’une semaine, qui s’est déroulée au niveau du centre de formation et d’apprentissage (CFPA) de Béjaïa, a été encadrée par deux formateurs du centre régional de formation, relevant de l’ADE et sis à Constantine. Les employés de l’ADE de Béjaïa ont été formés, durant cette session de formation, sur les techniques de collecte et de paiement, comment faire le relevé de compteur d’eau et la facturation, la gestion efficace des conflits et des réclamations reçues de la part des clients, ainsi que sur la manière de diriger une agence commerciale.

Le besoin de perfectionnement et de formation du personnel de l’ADE est dicté par l’introduction par cette entreprise de service public de nouvelles techniques de gestion, de comptabilité, de secrétariat et de l’utilisation de nouveaux logiciels. À noter que l’ADE de Béjaïa gère actuellement l’eau au niveau d’une trentaine de communes sur les 52 que compte la wilaya. En principe, l’opération de transfert de la gestion de l’eau de la totalité des communes vers l’ADE sera achevée d’ici la fin de l’année en cours. Ce transfert permettra, explique-t-on, de «professionnaliser le service public en matière de gestion des ressources hydriques».

B. S.