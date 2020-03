Plus de 500 jeunes en villégiature au Sud

Les enfants se déplaceront, le dimanche 22 mars, après avoir subi les visites médicales nécessaires, au niveau du camp de jeunes de Melbou, la veille. Conformément à la feuille de route établie par la Direction de la jeunesse et des sports de Béjaïa, ayant trait à la prise en charge du temps libre des jeunes, en matière d’activités formatrices et initiatiques, le service chargé de la jeunesse a mis en place, un programme d’échanges au profits de populations juvéniles de la wilaya, notamment du Sud. 500 jeunes adhérents des établissements et des associations seront alors pris en charge pendant 12 jours.

Concernant les centres de vacances et de loisirs pour jeunes, cette année, le secteur organisera la 4ème édition des centres de vacances de printemps, au sud du pays, sous le thème «Découvrir l’Histoire à travers le tourisme des jeunes». Le site retenu est la cité universitaire Abdelkader Belhadj, au niveau de la wilaya d’El-Oued, laquelle offre les conditions favorables à même de recevoir un nombre important d’enfants âgés de 8 à 14 ans, soit 200, en plus de l’encadrement nécessaire, et ce conformément au décret exécutif 12-117 régissant l’organisation et le fonctionnement des centres de vacances.

A cet effet, un programme de visites a été élaboré, en collaboration avec la wilaya d'El-Oued, lors de la visite de la Commission de prospection, qui s'est déplacée sur les lieux, aux fins de choisir le site le plus approprié. Ce programme impliquera les sites d'élevage de chameaux, les dunes et le sable ainsi que d'autres sites importants. Pour ce qui est de l'échange et la mobilité de jeunes, le projet consiste à établir des conversations de jumelage avec d'autres wilayas présentant un potentiel touristique important dans le cadre d'un effort synergique, afin de répondre aux besoins des jeunes, en matière de voyages et de tourisme.

D’ailleurs, le choix est porté fondamentalement sur les wilayas du Sud, notamment Ouargla, Ghardaïa, Adrar, El-Oued, Biskra, M’Sila, afin de participer aux festivités commémoratives marquant la tombée au champ d’honneur des deux colonels Amirouche et Si El-Houès à Djelbal Tammeur. En plus, d’autres wilayas attachées par des liens historiques, à l’exemple de : Tlemcen (tombe du chahid Smaïl Aït Benaissa, originaire d’Aokas et dont le C.S de proximité a été baptisé à son nom) et Aïn Témouchent (capitale des Massæssyles du Roi Syphax). Au terme de conventions signées avec les Directions de la jeunesse et des sports des wilayas sus mentionnées, plus de 330 jeunes bénéficieront de voyages de villégiature et de circuits touristiques à l’effet de découvrir les paysages historiques et touristiques de notre pays, bien souvent méconnues par notre jeunesse.

Ainsi, les jeunes inscrits sur les listes des bénéficiaires seront retenus parmi les meilleurs adhérents, fréquentant régulièrement les structures de la Direction de la jeunesse et des sports, où ils pratiquent des activités diverses. Le but est de les encourager mais aussi motiver d’autres jeunes à y adhérer et, par ricochet, accroître le taux de fréquentation de ces établissements. A signaler que cette initiative entre dans le cadre de la promotion du tourisme éducatif des jeunes, notamment en matière de connaissance et de découverte des sites touristiques et historiques que recèle notre pays.

Sami D.