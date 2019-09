Plus de 6 000 stagiaires attendus

La rentrée officielle de la formation et de l’enseignant professionnels est prévue pour dimanche prochain. Dans la wilaya de Béjaïa, pas moins de 6 000 stagiaires se sont inscrits au 21 septembre, à travers les 26 CFPA, les deux INSFP, les quatre annexes de CFPA et la dizaine de sections détachées que compte le secteur dans cette wilaya, a indiqué la Directrice de la formation professionnelle locale. Il convient de rappeler que les inscriptions pour la session de septembre 2019 ont été ouvertes le 15 juillet dernier et se sont étalées jusqu’au 21 septembre. Les nouveaux apprenants sont répartis principalement sur les modes de formation résidentielle, par apprentissage ou qualifiante.

De ce fait, les nouveaux inscrits rejoindront les 13 036 stagiaires qui continuent leur formation à travers les différents CFPA de Béjaïa. Au total, 11 600 places pédagogiques, réparties sur 172 branches de formation et d’apprentissage, ont été mises à la disposition des apprenants pour cette rentrée. La Direction de la formation professionnelle (DFP) de la wilaya, pour sa part, avait multiplié, ces dernières semaines, les journées portes ouvertes à travers ses différentes structures pour faire découvrir aux jeunes à la recherche d’un métier d’avenir ses offres de formation et les spécialités disponibles.

Dans ce sens, une caravane d’information et de sensibilisation avait sillonné les différentes localités de la wilaya. Plusieurs personnes étaient intéressées par les formations qualifiantes de courte durée destinées à ceux et à celles qui ne sont pas scolarisés, comme les chômeurs, les retraités, les femmes au foyer et les porteurs de projets dans les spécialités de la maçonnerie, l’électricité bâtiment, la peinture bâtiment et la plomberie, entre autres. A noter que la rentrée professionnelle de septembre sera marquée, à Béjaïa, par le lancement de plusieurs nouvelles spécialités en mode apprentissage ou en formation qualifiante.

La première nouveauté concerne la formation de technicien supérieur en maintenance industrielle. Ainsi, pas moins de 90 postes sont ouverts dans cette spécialité, au niveau de l’INSFP de Sidi Aïch. «Cette spécialité a été lancée suite à la demande exprimée par une entreprise privée, avec laquelle la DFP a signé une convention. Une partie des stagiaires formés sera directement recrutée par ladite société», a souligné la Directrice de la formation professionnelle, Saliha Menzou. En outre, une spécialité de soudure a été ouverte au CFPA garçons d’Akbou avec une vingtaine de places pédagogiques pour répondre aux besoins exprimés par la même entreprise. La nomenclature des formations dispensées par la DFP de Béjaïa a été également enrichie par plusieurs spécialités, en mode formation qualifiante.

Parmi elles figure la formation en géographie touristique et accompagnement des touristes. «Nous avons lancé cette spécialité, au niveau du CFPA d’Amtik, en partenariat avec des associations de Béjaïa œuvrant pour la promotion du tourisme. Une quarantaine de personnes, entre hommes et femmes, sera formée dans cette spécialité», a annoncé la même responsable. La DFP de Béjaïa compte aussi lancer, dès la session de septembre 2019, une formation par apprentissage dans la restauration du patrimoine bâti. Son lancement a été rendu possible suite à un accord conclu avec une entreprise spécialisée dans la réhabilitation du vieux bâti. La prochaine rentrée verra aussi le lancement des formations de TS en installation des équipements de froid et climatisation (CFPA Lota), TS en traitement, gestion et économie de l’eau (INSFP Sidi Aïch) et initiation à la prise de photos (CFPA Ouzellaguen).

B. S.