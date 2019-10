Plusieurs chemins revêtus

La commune d’Aït Smail vient d’améliorer, un tant soit peu, la qualité de son réseau routier à travers bon nombre de ses localités. En effet, plusieurs chantiers de réhabilitation et de revêtement de chemins communaux viennent de s’achever, alors que d’autres sont en voie d’être lancés. Ainsi, après Tachruft et Chtel, revêtus en béton bitumineux, il y a quelques mois, les chemins communaux de Tisira vers CW 06, CW 06 – Asyal, Tizi Lekhmis – Tala Anane et Bouchaieb – Bourafaa viennent de connaître des travaux de revêtement, au grand bonheur des populations locales. «Ces projets tombent à pic et vont certainement apporter un certain soulagement à nos concitoyens surtout avec la dégradation avancée qui caractérisait certains axes due en partie aux travaux d’installation du réseau de distribution de gaz.

En tant que responsables communaux, nous étions conscients et nous écoutions attentivement toutes les doléances des citoyens quant à l’état dégradé dans lequel se trouvaient leurs chemins», confiera l’édile communal. Et d’enchaîner : «Place à présent à d’autres priorités et à la réhabilitation d’autres accès peu praticables, telles que les pistes agricoles. Nous voulons faciliter la tâche à nos agriculteurs afin qu’ils pérennisent leur métier même dans les champs les plus reculés de notre commune». Il convient de noter que les travaux de revêtement du chemin communal de Tacruft, à moitié revêtu, «ne tarderont pas à connaître une reprise pour le revêtement du tronçon restant», informent les responsables de l’APC d’Aït Smail.

M. K.