Plusieurs projets en cours de réalisation

Plusieurs opérations engagées par l’APC d’Amizour sont en cours de réalisation, alors que d’autres sont inscrites sur l’agenda. En effet, des bourgades de cette commune, l’une des plus peuplées de la wilaya de Béjaïa, connaissent des projets en phase d’exécution, et ce pour venir à bout des carences constatées notamment en aménagement urbain.

A l’exemple de ces travaux en cours de réalisation, l’aménagement et le revêtement en béton bitumineux de la route qui relie la RN75 à la bourgade Ighil Ibezghad, et ce pour sa première tranche. La voie reliant la mosquée Boussabaa à Bombara au chef-lieu communal est aussi en plein chantier, où elle connaît des travaux de pose de la couche du béton bitumineux, de même que le lotissement Tirourine dont la voie principale est en plein travaux d’aménagement et de revêtement.

Par ailleurs, d’autres projets sont inscrits et des avis de consultation lancés pour leur réalisation. Il s’agit entre autres de la réfection de l’étanchéité du centre culturel du chef-lieu municipal d’Amizour, et de l’autre projet qui a trait à l’installation du système luminaire en LED dans toute la commune. Ce type d’éclairage, comme il est connu, consomme moins d’énergie électrique.

Ce système tant « économique » ferait rogner sur les dépenses des collectivités locales pour une meilleure gestion des finances publiques. Par ailleurs, l’APC a procédé, récemment, à la création d’un point de vente des bonbonnes du gaz butane au niveau du magasin communal.

Cette initiative a été prise par l’APC dans l’optique de combler les insuffisances constatées en matière de cette énergie, surtout en cette saison hivernale. Et pour tenter d’endiguer le phénomène des chiens errants lequel n’est apparemment pas prêt de s’estomper à cause de la multiplication ahurissante de ces canidés, l’APC a lancé, depuis le 1er de ce mois et ce jusqu’au 15 mars prochain, une campagne d’abattage de chiens errants dans toute la commune.

S. Y.