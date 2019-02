Plusieurs projets inscrits

La commune de Tazmalt connaît des insuffisances notables en matière d’aménagement urbain. L’extension urbaine que connaît cette localité et le manque de raccordement aux différents réseaux et autres commodités en est beaucoup dans cette situation.

Rien qu’au chef-lieu municipal et de daïra, des déficits flagrants en aménagement urbain sont enregistrés. Néanmoins, pour remédier un tant soit peu aux carences, l’APC a inscrit plusieurs opérations de réhabilitation. Ainsi, diverses localités sont concernées par des projets d’aménagement urbain.

Le village Ikhervane bénéficiera d’une opération qui a trait au revêtement en béton bitumineux du chemin qui le dessert, sur une distance linéaire de 1 100 mètres. La bourgade Hirouche va également bénéficier d’un projet de réhabilitation de son tronçon, long de 1 200 mètres. Dans le même sillage, la piste qui relie les quartiers Abdelli et Mâamar, situés au village Tavlazt, sera prise en charge aussi.

Concernant l’évacuation des eaux usées, plusieurs projets sont consignés par les autorités municipales, pour tenter de venir à bout des insuffisances signalées ici et là. Ainsi, il est question de la réfection et de l’extension du réseau de l’assainissement des quartiers Hocine et Matmati, sis au chef-lieu de Tazmalt, et ce, sur une distance linéaire de 450 mètres.

Il est, par ailleurs, projeté la construction de fossés bétonnés pour le hameau Oulebsir jusqu’à Tassergant, sur 450 mètres. Un même projet concernera les hameaux Ziri et Hirouche. A cet effet, des avis de consultation ont été lancés récemment par l’APC en direction d’éventuels soumissionnaires.

S. Y.