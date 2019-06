Plusieurs projets réceptionnés

Plusieurs projets ont été réalisés ces derniers mois dans la commune d’Akbou.

A Bouzeroual, 20 milliards de centimes ont été mobilisés par les autorités locales pour achever les travaux de réalisation d’une nouvelle cité d’habitations dans de meilleurs délais.

Ainsi, la municipalité a dû installer un poste transformateur de 160 KVA et un groupe immergé de débit 25 l/s et HMT de 160 m. Elle a aussi réalisé un forage dont la profondeur est de 122 ML et un débit de 40l/s et deux réseaux de DEP dont un linéaire de 915 ML en Ø315 mm, 22 regards, 35 regards avaloirs et 20 ML de caniveaux, réseau d’assainissement dont le linéaire de 915 ML en Ø 400 mm, 22 regards, 23 boites de branchement et 92 branchements individuels. Sur un autre chapitre, plus de 50 milliards de centimes ont été injectés dans les différents aménagements impliquant 18 localités, à savoir Arafou, Bouizene, RN26, village Colonel Amirouche, Cité Bouktit, village Laazib, Azaghar, Ath lahdir.

Dans le secteur de l’éducation, 23 établissements scolaires sont concernés par de nombreux travaux notamment en termes de réparations (peinture, menuiserie, électricité, étanchéité…), d’installation de réseaux gaz de ville et chauffage, d’équipement des classes (tables, chaises, rideaux) et, enfin, la réalisation de terrains combinés.

Ce secteur a bénéficié au niveau local de 16 nouvelles classes en cours de réalisation, deux cantines scolaires réalisées à Sidi Ali. Plus de 26 milliards y sont ainsi consommés dont 8 milliards de centimes sont destinés à l’amélioration des repas des enfants. En parallèle, le bilan du volet sportif est estimé plus que favorable.

D’après Aziz Djedda, adjoint au maire chargé du sport et de la jeunesse, deux terrains de football de dimension réglementaire et en gazon synthétique ont été réalisés au cours de cette année au niveau de l’OPOD de Guendouza et Laazib N’Cheikh. Trois autres terrains combinés en gazon synthétique ont vu le jour au village Colonel Amirouche, Ath Sellam, à Bouzeroual/Benkhellat et à Laazib-Centre.

16 établissements primaires sont concernés par la réalisation de terrains matico, l’aménagement d’une aire de jeux au niveau de la cité 130 logements et Bouizene, rénovations et réalisations des jardins d’enfants à sidi Ali et au village Colonel Amirouche sont à ajouter à l’actif de cette assemblée.

Enfin, 12 milliards de centimes sont dépensés pour la réalisation, la clôture et le revêtement en gazon synthétique du terrain combiné à Sidi Ali ainsi que 7 milliards sont dégagés comme première tranche pour l’entame des travaux de réalisation du musée d’art et d’histoire implanté à l’ex-caserne.

Menad Chalal