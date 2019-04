Programme riche d’activités culturelles et sportives

À Kherrata, les festivités du 20 Avril ont été marquées par plusieurs manifestations culturelles liées à ces événements historiques, qui constituent des étapes marquantes dans le combat pour le recouvrement de l’identité du peuple algérien acquise après un long parcours jalonné de sacrifices de plusieurs générations.

En effet, beaucoup de martyrs de cette cause sont enregistrés durant ce combat pacifique dans toute la région kabyle pour avoir revendiqué la reconnaissance, l’officialisation de la langue amazighe et son intégration dans l’enseignement en lui donnant sa place en tant qu’instrument d’émancipation culturelle et de savoir, maintes fois revendiquée durant ces printemps berbère et noir du 20 Avril 1980 et en 2001.

Ces sacrifices en vies humaines au sein de la population kabyle en particulier n’ont pas été vains puisque des acquis ont été arrachés mais qui restent insuffisants. Cependant, l’espoir demeure quant au recouvrement total des revendications identitaire, linguistique et culturelle auxquelles aspirent enfin les militants de la cause berbère depuis des décennies pour lui permettre d’occuper sa véritable place et de s’épanouir dans ses divers volets.

La commémoration de ce double anniversaire a été marquée à Kherrata dans la journée du 20 avril par un programme d’activités culturelles et sportives organisées à cette occasion par l’Association socioculturelle «Taghorta» de la localité de Djermouna, relevant de la commune de Kherrata.

Ces manifestations qui se sont déroulées à la salle des fêtes de l’APC sont notamment axées sur des expositions de livres et de documentations sur les figures historiques, telles que Massinissa, Jugurtha et autres, ainsi que des hommes et femmes qui se sont sacrifiés pour la cause amazighe dans tous ses aspects à travers leurs livres, leurs poésies, leurs conférences, à l’image de Mouloud Mammeri, Lounes Matoub…

En plus de ces expositions qui ont attiré un nombreux public, il y a eu également celles des articles de presse de l’époque et des objets traditionnels liés aux diverses activités de la vie quotidienne des populations rurales de la région de Kherrata. Des prospectus retraçant les évènements qui ont eu lieu durant ces deux évènements ont été confectionnés et distribués au public par cette association. Un film documentaire sur les mêmes thèmes a été également projeté suivi par d’autres manifestations culturelles qui se sont étalées durant toute la journée.

S Zidane