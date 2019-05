Projet de raccordement au gaz naturel

Après une attente qui aura duré des années, les trois villages surplombant le chef-lieu de Boudjellil, à savoir Tigrine, Hamda et Ath-Wihdane, vont pouvoir bénéficier bientôt du gaz de ville, et ce à la faveur des travaux d’installation d’une conduite principale pour leur alimentation. Comme constaté récemment sur les lieux, les travaux de pose de la conduite principale vont bon train, le long du chemin communal qui dessert ces trois villages. Accosté pour avoir son avis, un habitant du village Tigrine dira à ce sujet : «Ce n’est que justice rendue pour nos villages (Tigrine, Hamda et Ath Wihdane ndlr).

Le gazoduc traverse nos terres depuis des années sans pouvoir en bénéficier ! Aujourd’hui, les choses ont changé et nos doléances sont prises en charge par les pouvoirs publics. Dans peu de temps, si les travaux de raccordement au réseau du gaz de ville ne connaissaient aucun arrêt, on pourra bénéficier de cette commodité ô combien importante, surtout que nos villages sont perchés sur des collines abruptes à plus de 600 mètres d’altitude ! Les hivers y sont rigoureux avec les chutes de neige qui nous obligent à nous cloîtrer chez nous pendant des jours.

Le périple pour l’acquisition de bonbonnes de gaz butane commence alors pour nous. Enfin, j’espère que tout cela ne sera qu’un mauvais souvenir dans quelques mois !», soupire notre interlocuteur. Ainsi, ces bourgades vont pouvoir bénéficier du gaz de ville que les habitants ont tant réclamé mais si et seulement si les travaux iront à terme et sans rupture !

Syphax Y.