Projet de raccordement de plusieurs localités

Le douar de Kalaoun, dans la commune de Kherrata, vient de bénéficier d’un important projet d’alimentation en gaz naturel. Pour cela, une enveloppe financière de cinquante-cinq milliards et deux cents millions de centimes lui a été allouée.

Le projet est déjà attribué à une entreprise qui lancera incessamment les travaux. En effet, selon Said Mekhnache, membre de l’exécutif communal proche du dossier, «les études techniques relatives à la réalisation de cette importante opération sont déjà effectuées».

Par ailleurs et d’après notre interlocuteur, les localités d’Aït Laaziz, Tamalaht, Bouilfane, Boukadoum, Bouchartioua, Iaafar, Manchar et Sébouka seront également raccordées dans le cadre du programme octroyé au profit de la commune au titre de l’exercice 2018. Ainsi, le taux de raccordement des populations à cette énergie, qui est actuellement d’environ 65%, sera revu à la hausse, au grand bonheur des habitants de ces localités situées en haute montagne.

La satisfaction des besoins en alimentation en gaz naturel à travers les zones éloignées et éparses mettra fin sans aucun doute aux problèmes d’approvisionnements en gaz des milliers de foyers qui s’effectuent actuellement par moyens de bonbonnes de gaz butane ou de jerricans pour ce qui est du gas-oil destiné aux chauffages avec tous les désagréments qui s’y greffent pour le transport et l’éloignement des habitations par rapport aux points de vente implantés à travers le territoire de la commune, des conditions encore plus difficiles en période hivernale du fait que ces zones d’habitations rurales sont exposées à des chutes de neige pendant plusieurs jours, rendant les accès difficiles avec les baisses de température qui s’en suivent en plus des répercussions négatives sur les bourses des couches sociales à revenus modestes.

Il reste la réalisation de ces projets dans les délais impartis à laquelle aspire légitimement ces populations qui attendent avec impatience leurs concrétisations, mettant ainsi fin aux contraintes liées aux approvisionnements en ces produits énergétiques auxquels sont confrontées les zones rurales de ce chef-lieu de daïra de 90 km² avec une population estimée à 42 215 habitants.



S. Zidane.