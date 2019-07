Quand la canicule fait baisser les prix

L’été s’est bien installé et la canicule qu’il a apportée, même si elle n’est pas du goût de tout le monde, notamment des personnes âgées qui ne la supportent pas et peinent à sortir, a quand même son côté positif.

Cela s’est notamment répercuté sur le prix du poisson, des œufs et surtout des fruits et légumes. Dans la matinée d’hier, au marché des Babors à El-Khemis dans la ville de Béjaïa, le prix de la bonne sardine de Béjaïa, a baissé jusqu’à 200 DA le kilo.

Même chose pour les œufs. Alors qu’ils coûtaient, il y a quelques jours, entre 270 et 300 DA le plateau, ils sont à présent vendus entre 200 et 220 DA. Leur prix varie en fonction de la grosseur des œufs. Mais la baisse des prix est surtout perceptible au niveau des fruits et légumes dans les marchés hebdomadaires.

En effet, les poivrons et les tomates, les légumes de l’été par excellente, coûtent entre 50 et 70 le kilo. Mais le prix du piment varie entre 150 et 200 DA le kilo. Les haricots verts, dont l’été est la pleine saison, ne dépassent pas les 100 à 120 DA le kilo. A 35 ou 40 DA le kilo, selon les vendeurs, les oignons trouvent difficilement preneur, ces derniers jours.

En revanche, le prix de la pomme de terre s’est, contre vents et marrées, maintenu à 45 voire 50 DA le kilo. Le chou et les choux-fleurs, dont pratiquement personne ne raffole, surtout en ces temps de grandes chaleurs, sont écoulés entre 50 et 70 DA le kilo, suivant leur qualité et leur fraîcheur. Le concombre, qui apporte de la fraîcheur à la salade de tomate et d’oignon, qu’on agrémente d’un joli filet d’huile d’olive, ne coûte que 50 à 60 DA le kilo. Quant à la salade verte, qui est d’ailleurs très appréciée en été, ne coûte que 50 à 60 DA le kilo.

Pour ce qui est des fruits, les pères de famille ont l’embarras du choix entre la pastèque, dont le prix est à 25 DA le kilo, le melon, qui ne dépasse pas 50 DA, et les autres fruits d’été, comme la pêche et les abricots, qui sont offerts aux prix de 100 à 150 DA le kilo, suivant leur qualité et leur maturité.

B Mouhoub.