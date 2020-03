Quatre chantiers en cours

Le secteur des sports dans la commune de Derguina a bénéficié de l’inscription de quatre stades de proximité, en attendant l’attribution d’une cinquième infrastructure similaire, au bonheur des jeunes de la région.

Les travaux de réalisation de ces stades ont été lancés pour des délais ne dépassant pas 24 mois. Quant à leur taux d’avancement, il est très appréciable. «Notre commune a bénéficié d’une opération de réalisation de quatre stades de proximité pour répondre aux besoins de nos jeunes, en matière de pratique sportive. Nous avons aussi reçu la promesse de l’APW de Béjaïa concernant l’octroi d’un cinquième stade», a affirmé la même source.

La réalisation de ces stades, où l’on pourra pratiquer trois disciplines sportives, à savoir le football, le basketball et le volley-ball, s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la pratique sportive, au sein de la masse juvénile. Il s’agit aussi de permettre aux jeunes de la région de sortir du marasme, de la monotonie et d’éviter de tomber, à cause de l’oisiveté, dans le piège de l’addiction à l’alcool et de la consommation de la drogue.

Par ailleurs, les travaux de revêtement du stade communal, en gazon synthétique, avancent à un rythme soutenu. «Le taux d’avancement des travaux de dotation du stade communal d’une pelouse, en gazon synthétique, avoisine 85%. Le projet est en voie d’achèvement», a-t-on souligné.

A noter que la commune de Derguina a également bénéficié d’un projet de réalisation d’une salle omnisports d’une capacité de 500 places. Sa construction est projetée à hauteur de la cité Saâdoune dans les limites du périmètre urbain du chef-lieu communal. Une enveloppe financière de 20 milliards de centimes a été allouée à ce projet dans le cadre d’un programme sectoriel.

B. S.