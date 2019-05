Que de carences au douar Tazmalt

Le douar Tazmalt, dans la commune de Boudjellil, compte pas moins de sept villages perchés sur des collines abruptes. Il s’agit de H’lassa, Taourirt, Aït Dassen, Saïda, Tansaout, Aït Allouane et Talefsa, peuplés par environ 5 000 âmes et dans les conditions de vie y sont peu reluisantes. Le transport de voyageurs est inexistant ce qui met dans tous leurs états les habitants non véhiculés.

Ces derniers ne peuvent compter que sur la solidarité des autres en faisant de l’auto-stop pour rejoindre le CW42 A ou la RN106, où les fourgons passent par dizaines. Les élèves et les travailleurs habitant ce douar en savent quelque chose à ce lancinant problème qui n’est apparemment pas prêt de connaître son épilogue. Chaque jour, c’est le même calvaire pour ces damnés qui n’en peuvent plus. «Le transport de voyageurs est un grand problème ici, chez nous.

Notre douar n’est pas desservi par les transporteurs communaux et cela nous plonge dans un enclavement qui ne dit pas son nom», regrette un jeune de H’lassa. Ce n’est malheureusement pas l’unique problème, car ce douar fait face à la pénurie de l’eau potable. L’alimentation de façon drastique des foyers a créé cette pénurie que l’on craint par dessus tout à l’arrivée de l’été. Le gaz naturel n’est pas encore arrivé dans ces contrées perchées.

Les habitants continuent toujours d’utiliser les bonbonnes de gaz butane, alors que d’autres villages de la commune, comme Boudjellil, Béni Mansour, Larbaâ Takdimt profitent de cette énergie fossile. Pour les besoins de documents administratifs et autres prestations de service, les habitants doivent toujours se déplacer au chef-lieu communal de Boudjellil, car le douar n’est pas doté d’une antenne administrative en dépit de l’existence d’une population assez importante.

Le secteur de la santé n’est pas mieux loti, puisqu’il n’existe aucune salle de soins dans ce village, à même d’épargner aux habitants les déplacements harassants et coûteux vers les établissements de santé d’Akbou ou de Tazmalt. Les habitants de ce douar des Ath Abbas ne demandent ni plus ni moins que leur droits et un plan de développement local qui pourrait sortir leur région de la léthargie et des carences en tous genres.

Syphax Y.