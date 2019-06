Réception en l’honneur des dialysés

À l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr, l’EPH de Kherrata a organisé dans la journée du jeudi dernier, une réception en l’honneur des 70 insuffisants rénaux qui subissent régulièrement des séances d’hémodialyse au niveau du centre spécialisé en la matière relevant de l’établissement hospitalier.

Cette cérémonie humanitaire a été initiée par son directeur en l’occurrence M. Raid Ballouli au profit de ces personnes atteintes de cette maladie chronique, ceci en signe de solidarité en cette circonstance. La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère festive qui a fait apparaître une véritable prise en charge de ces malades avec un entourage médical et paramédical (médecins, infirmières, infirmiers, cadres administratifs) mobilisé à cet effet lesquels ont démontré leur sens d’humanisme pour partager ces moments de solidarité dans la joie et le bonheur avec ces insuffisants rénaux ne serait-ce pour faire oublier en cette fête de l’Aïd à ces patientes et patients de diverses localités de la région leur maladie, qui sont soulagées de leurs souffrances grâce aux séances quotidiennes d’hémodialyse auxquelles ils sont soumis dans cet établissement spécialisé.

En effet, accompagné du directeur-adjoint des services de santé de l’EPH M. Benyoucef, nous nous sommes entretenus avec quelques malades qui ont manifesté leur reconnaissance appuyée envers l’encadrement médical qui assurent avec compétence leurs missions dans leurs prises en charge dans tous les domaines ce qui permet de leur assurer un meilleur environnement. S’agissant de cette cérémonie organisée en cette occasion, celle-ci a été marquée par la remise de cadeaux et aides financières aux personnes nécessiteuses, clôturée par une réception, à laquelle ont participé l’ensemble de l’encadrement médical et paramédical et invités, en l’honneur des malades ainsi présents.

Slimane Zidane