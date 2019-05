Renforcement de la sécurité publique

Les services de la Sûreté de la wilaya de Béjaïa ont mis sur pied un programme spécial Ramadhan pour le renforcement de la sécurité des citoyens. Il faut savoir que durant ce mois sacré, les habitants ont tendance à effectuer beaucoup d’achats, à fréquenter assidûment les mosquées pour accomplir la prière de taraouih, à sortir en groupe ou en famille pour se rendre à des soirées culturelles ou tout simplement rendre visite à leurs familles.

Pour qu’ils puissent vaquer à leurs occupations en toute quiétude, les services de la police ont élaboré un programme spécial qui a pour but, selon un communiqué de presse de la Sûreté nationale, d’assurer la sécurité des personnes et des biens publics et privés jusqu’aux dernières heures de la nuit et durant tout le mois sacré. Le communiqué précise que la Sûreté de wilaya a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens.

Le plan global comprend l’intensification des patrouilles pédestres et motorisées dans les quartiers, les rues de la ville et les places publiques, où il y a une affluence des citoyens après le ftour, notamment. La police facilitera la circulation automobile, en dressant des barrages fixes et mobiles ainsi que des points de contrôle surprise dans les axes importants. Elle interdira également le stationnement à proximité des mosquées.

Sa présence sur les lieux permettra aux fidèles d’accomplir les taraouih, en toute tranquillité. D’autre part, sont prévues, en concertation avec les autorités en charge du contrôle des marchés et des vendeurs à la sauvette, des opérations de lutte contre tout ce qui touche à la santé des consommateurs et à la propreté des lieux. Dans le même sillage, la police luttera également contre le crime par l’intensification des descentes et par sa présence dans les marchés, les bureaux de poste, les banques, les gares routières et les institutions publiques jugées sensibles. Elle reste également à la disposition des citoyens qui peuvent l’appeler à tout moment aux n° «17», «15 48» et «104» pour signaler tout incident ou demander un renseignement.

B. M.