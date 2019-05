Reprise des travaux à l’antenne administrative

Le village Aftis, situé à 5 km du chef-lieu de la commune Boudjellil, se débat dans de multiples problèmes liés à des carences ayant trait à l’aménagement urbain et autres commodités. Dans ce village, peuplé par environ 2 000 habitants, un chantier était à la traîne depuis des années. Il connaissait des arrêts puis des reprises de travaux. Il s’agit de l’antenne administrative, située à la lisière de la jonction entre la RN106 et du CW42 A.

Néanmoins, après une période de cessation des travaux, ces derniers ont repris récemment au grand soulagement des habitants, qui attendaient depuis longtemps la livraison de ce sempiternel chantier. Comme constaté dernièrement, ladite structure en R+1 a été achevée et les ouvriers s’affairent aux travaux de finition et à l’installation de la boiserie. Le chantier ne tarderait pas à être livré, si les travaux continuent avec la même cadence et sans interruption. «Enfin, on va pouvoir disposer de notre antenne administrative et en finir avec les déplacements jusqu’au chef-lieu de la commune de Boudjellil pour un simple document.

Ce projet traînait depuis près de dix années et à chaque sollicitation, les autorités communales prétextaient le manque de finances pour son achèvement !», note un villageois. Par ailleurs, les habitants de cette bourgade déplorent, dans la foulée, l’absence d’un bureau de poste dans leur localité, ce qui les oblige à se déplacer jusqu’à l’agence postale de Tazmalt ou celle d’Aït R’zine pour les différentes prestations de services.

S. Y.