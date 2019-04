Riche programme à Melbou

À l’instar des autres communes de la Kabylie, la commune de Melbou, à 40 km à l’Est du chef-lieu de Béjaïa, a été au rendez-vous pour commémorer le double anniversaire du Printemps berbère de 1980 et du Printemps noir de 2001. En effet, un programme riche en activités a été concocté par le mouvement associatif local dans plusieurs villages de cette région balnéaire.

Pour la maison de jeunes du chef-lieu, c’est l’association «Le sourire d’un innocent» qui a préparé plusieurs activités festives et commémoratives, entre autres, une exposition de photos démontrant les crimes orchestrés durant les deux événements et un concours de Miss Kabylie destiné aux filles de moins de 14 ans. Lors de ce concours, trois lauréates ont été primées par des cadeaux composés de bijoux et d’habits traditionnels. Il s’agit de Ryme Achouri qui a décroché la première place, Naila Boufadene la deuxième place et la troisième place est revenue à Malak Merabeti.

Les femmes avaient aussi leur part dans ces activités, car ladite association a organisé un concours d’art culinaire et du meilleur plat traditionnel. Trois concourues ont été primées par des objets électroménagers. «Ce genre de concours permet aux femmes et aux jeunes filles de démontrer leurs capacités dans le domaine culinaire», déclare Fadila Messaoudi, lauréate de la deuxième place, rencontrée sur place. Pour créer une ambiance festive, une tombola a aussi eu lieu permettant à l’assistance de gagner des cadeaux symboliques.

Les organisateurs ont fixé un prix de 300 DA pour l’entrée. Selon eux, cette somme cumulée sera destinée aux couffins de Ramadhan au profit des familles nécessiteuses. Pour conclure les activités, un gala artistique a été animé par des chanteurs locaux, à savoir Fares Amaouche, Anis Bouchoucha, Khelifa Sid Ali. Pour le village de Tahmilt, c’est la jeune association Tidukla N’Tahmil qui a organisé un tournoi de football pour la catégorie de vétérans qui s’est déroulé dans une ambiance bon enfant, suivi d’une exposition de photos.

Le village de Tizi War a aussi été au rendez-vous. D’ailleurs, un gala artistique a été organisé par le groupe Imdukal Uzawan (Les amis de la musique), en collaboration avec la maison de jeunes de Tizi War qui a séduit la foule nombreuse venue assister à ce gala artistique.

Aziz Khentous