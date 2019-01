Riche programme pour fêter Yennayer

Avec le concours de la maison de jeunes de Snadla et plusieurs associations locales, l’association culturelle Idlès de Sidi Boubekeur, dans la commune de Draâ El-Gaïd (daïra de Kherrata), a concocté un riche programme pour Yennayer qui s’étalera sur trois jours. Ainsi, aujourd’hui, une exposition sur l’historique de la lutte du Mouvement berbère et une autre concernant les objets traditionnels de la région seront organisées au niveau de la maison de jeunes. Durant l’après-midi, un match entre deux équipes locales se déroulera au niveau du stade communal.

Dans la soirée de demain, le film «La montagne de Baya» sera projeté et précédé d’une déclamation de poèmes en langue kabyle par le poète Isaoune Mohamed. Le même jour, l’association CMS Draâ El-Gaïd organisera une exhibition de Vo Viêtnam et un couscous traditionnel sera servi aux participants et à tous les invités à l’heure du dîner. Dans la matinée du samedi 12 janvier, une exposition de gâteaux traditionnels est prévue au niveau du hall de la maison de jeunes de Snadla, en sus d’une conférence-débat sur l’histoire de Yennayer qui sera assurée par Fateh Heril, maître de conférences à l’université de Béjaïa. Dans la soirée, un monologue sera présenté par l’association Kalima de Béjaïa. Pour la clôture, une soirée musicale, animée par le chanteur Salim B Nabi, est programmée. «Ces festivités sont une manière et une occasion de célébrer nos coutumes et honorer la mémoire de nos aïeux qui ont résisté pour qu’elles puissent traverser les temps. A notre tour de les pérenniser et de passer le flambeau aux générations futures», a déclaré Fateh Saït, président de l’association culturelle de Draâ El Gaïd.



Sami D.