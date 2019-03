Riche programme pour les enfants

Dans le cadre de son plan d’action pour l’année en cours, l’association Tafath n’Laâzib pour la jeunesse et l’enfance célèbre, depuis hier, la Journée mondiale de la faune sauvage. En collaboration avec l’association des chasseurs d’Oued Ghir, un programme riche a été élaboré à cet effet par l’association organisatrice, lequel comprend trois activités.

Ainsi, une exposition, des conférences et ateliers thématiques sont au programme de cette célébration qui ne manquera pas de distraire et des sensibiliser toutes les franges de la population d’Oued-Ghir sur la nécessité de préserver le patrimoine faunique de la région. Un patrimoine, faut-il le signaler, en proie ces dernières années à une bétonisation tous azimuts.

Les différentes activités projetées par les membres de l’association n’Laâzib pour la jeunesse et l’enfance ont lieu sur la place publique et l’enceinte du centre de loisirs scientifiques d’Oued-Ghir et s’étaleront jusqu’à demain. Outre une exposition permanente sur la place publique du centre de la ville, des conférences seront animées par des professeurs d’université et des chercheurs dans les locaux du centre des loisirs scientifiques.

«Les changements climatiques, les ressources en eau et la biodiversité» est le thème d’une conférence qu’animera, aujourd’hui samedi, le Pr Khodir Madani de l’université de Béjaïa. Le Pr Kicher Mohamed, enseignant chercheur à l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral, lui succédera pour traiter de «La biodiversité marine de la méditerranée».

«Braconnage de la faune sauvage et la législation algérienne» et «Vivre et laisser vivre la nature (plaidoyer pour un tourisme de nature éco-responsables» sont les intitulés de deux autres interventions qu’animeront respectivement Lahlal Abbane, de la conservation des forêts de Béjaïa, et Karim Tidjani de l’association Nouara écologie. Le lendemain, soit demain dimanche, une sortie découverte du littoral de Béjaïa, encadrée par le centre de plongée sous-marine «Atlantide club de Béjaïa» est programmée par les organisateurs.

