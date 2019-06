Sans eau potable depuis plus de six mois

Les habitants de la bourgade de Laâzib, située à 5 km du chef-lieu de Boudjellil, endurent encore les affres de la pénurie de l’eau potable sur les réseaux de l’alimentation, et ce, depuis des mois déjà.

En effet, selon des habitants, les foyers au niveau de ce hameau n’ont pas été alimentés en eau potable depuis plus de 6 mois ! « Nous n’avons plus d’eau potable dans les robinets depuis la fin de l’an passé! Je pense que cela serait dû à une avarie survenue quelque part sur le réseau de l’AEP laquelle n’a pas été réglée. En conséquence, nous sommes restés sans eau potable depuis plus de six mois sans que les autorités communales n’interviennent pour régler ce calvaire, qui, d’autant plus, intervient en pleine saison estivale où la demande sur l’eau s’accroît de façon exponentielle », tempête l’un des habitants de ce hameau isolé et carrément oublié.

Cette situation peu amène et unique en son genre dans la région pousse les habitants de cette bourgade rustique à se rabattre sur l’achat de l’eau des citernes qu’ils payent 1200 da le remplissage.

« Cela fait plus de six mois que nous achetons l’eau à consommer et pour les différents lavages et autres bains. Cela nous coûte cher à la longue avec des factures de plus en plus salées surtout durant l’été, où cette denrée est très utilisée. Notre hameau est complètement oublié des pouvoirs publics ! » regrette un autre habitant.

Ainsi donc, la population de Laâzib, estimée à près de 200 âmes, continue de manger leur pain noir en l’absence de la prise en charge de leurs doléances, surtout avec cette pénurie chronique de l’eau potable sur les réseaux de distribution qui n’a que trop duré.

S. Y.