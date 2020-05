Spécialisation confection de bavettes

Déterminé à apporter sa contribution à l’effort national de lutte contre la propagation du Covid-19, le secteur de la formation professionnelle à Béjaïa s’est mis à l’œuvre depuis plus de deux semaines. Jusqu’à jeudi dernier, 67 692 masques ont été confectionnés et seront distribués incessamment à des structures sanitaires et des corps constitués de la wilaya par les quatorze CFPA mobilisés à cet effet. C’est ce qu’a annoncé, dernièrement, dans un communiqué, la cellule de communication de la wilaya. «Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, les formatrices et formateurs des différents centres de formation professionnelle à travers la wilaya de Béjaïa se sont mobilisés et ont confectionné jusqu’à présent 67 692 bavettes, 484 combinaisons, 120 blouses, 1 202 sur-chaussures et 1 000 charlottes, qui seront livrées au profit du personnel médical», a-t-on affirmé.

Des enseignants et stagiaires du secteur de la formation professionnelle, assistés parfois par des bénévoles et des associations locales, se sont lancés dans cette entreprise de fabrication de masques de protection selon les normes requises par l’OMS, a-t-on rassuré. Au CFPA d’Adekar et son annexe de Djebla, les deux enseignants, deux encadreurs et les quatre bénévoles engagés dans ce travail depuis près d’un mois ont déjà fabriqué 8 500 bavettes, selon le directeur de cette structure. Par ailleurs, plusieurs associations locales de la wilaya de Béjaïa ont décidé de se mobiliser pour porter main forte au corps médical dans cette lutte contre le Covid-19. C’est le cas de la dynamique association «Awal Issawal» de la commune de Melbou, qui a mobilisé seize couturières bénévoles de la région pour confectionner, jusqu’à présent, plus de 14 000 bavettes et 300 camisoles.

Lors de sa dernière session extraordinaire, tenue la semaine précédente et consacrée à l’examen du plan local de lutte contre la pandémie du Covid-19, l’APW de Béjaïa a rendu un vibrant hommage à la société civile pour son implication effective et concrète dans cette lutte. «Nous tenons à saluer la société civile à travers le mouvement associatif, les comités de villages, les comités de quartiers et les initiatives militantes pour les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus», a déclaré le P/APW Mehenni Haddadou.

Cette mobilisation s’est traduite sur le terrain, selon ce même responsable, par des campagnes intenses de sensibilisation, des actions sociales en direction des couches pauvres et SDF, la fabrication de moyens de protection au profit du personnel de la santé et la population, la désinfection des ruelles et des établissements recevant le public, la fabrication de tunnels de désinfection et la restauration du personnel hébergé au niveau des hôtels. Pour le P/APW de Béjaïa, il s’agit-là «d’un véritable sursaut populaire, qui s’est imposé pour éviter des scénarios catastrophes au niveau de chaque recoin de nos communes et particulièrement dans nos hôpitaux et EPSP».

