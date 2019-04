Trois milliards mobilisés

Le chemin communal faisant jonction entre les villages Ath Djaâd et Tighermine, dans la commune d’Amalou, a bénéficié d’une provision budgétaire pour couvrir les travaux de son revêtement, apprend-on des responsables de la municipalité.

D’après M. Haddad, le P/APC, près de 3 milliards de centimes ont été réservés à ce projet. «Une entreprise réalisatrice est déjà retenue pour exécuter les travaux, dont la couverture est assurée par des crédits issus du fonds de garantie et de solidarité entre les communes», a indiqué le maire. Le revêtement en béton bitumineux de cet axe routier se fera sur un linéaire de 7,2 km, informe-t-on.

Voilà qui ne devrait pas déplaire aux habitants de ces deux localités en bute à l’éloignement et à l’enclavement. «Cette route desservant nos villages nous cause tant de soucis, car elle est dans un état lamentable. Son revêtement arrive à point nommé pour faciliter la circulation et rendre les déplacements de véritables moments de plaisir», dira un citoyen du village Tghermine. «Notre village est le plus excentré de la commune. Nous sommes confrontés à un véritable dilemme : emprunter des pistes incertaines pour rejoindre le chef-lieu de la commune, ou carrément mettre le cap sur la commune voisine de Béni Maouche. Le bitumage annoncé de cette route promet de nous simplifier la tâche», estime un villageois d’Ath Djaâd.

N. M.