Trois milliards pour les PCD

La commune de Tibane a bénéficié d’un fonds de dotation de l’ordre de 3 milliards de centimes, alloué dans le cadre de l’exercice 2019 des plans communaux de développement (PCD), informent les responsables en charge de la gestion des affaires de la municipalité. «C’est une subvention en deçà des attentes de la population et de ses besoins les plus urgents», juge un élu local. Plusieurs opérations de développement sont inscrites pour bénéficier d’une couverture sur ce budget d’équipement.

«Comme à l’accoutumée, nous accordons la priorité au secteur de l’hydraulique, lequel absorbera une forte proportion des crédits alloués», a fait savoir notre interlocuteur. En matière d’adduction d’eau potable, il est projeté la réhabilitation de plusieurs tronçons, parmi les plus vétustes, du réseau de distribution», apprend-on. «Nous ciblons les canalisations les plus dégradées et objets de fuites itératives.

La réduction de ces pertes physiques d’eau se traduira par une amélioration tangible de la desserte publique», escompte-t-on. Dans le même dessein de promotion de la qualité de service, il est retenu le captage d’une source située en surplomb du chef-lieu de la commune, suivi de son raccordement au réseau gravitaire qui alimente de nombreuses localités.

L’évacuation des eaux usées n’est pas en reste, dès lors que des opérations sont retenues au profit de plusieurs villages. «Il est question de la réfection des réseaux vétustes et de l’extension des collecteurs d’assainissement, pour couvrir des quartiers et des groupes de maisons nouvellement construits», a fait savoir l’élu communal. Une cagnotte est aussi réservée à l’éclairage public. «Ce projet est étalé sur plusieurs tranches successives. Pour ce présent exercice budgétaire, nous en sommes à la 3e tranche, qui porte sur l’extension des lignes à travers nombre de villages et hameaux», informe-t-on encore.

N. M.