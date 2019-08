Trois quintaux de viande blanche saisis

Des agents de police dépendant de la sûreté de wilaya de Bejaia ont saisi, mercredi dernier, près de trois quintaux de viande blanche impropre à la consommation, apprend-on de source policière. Cette saisie, précise la même source, a été opérée lors d’une mission de contrôle et d’inspection au niveau du carrefour Daouadji, au centre-ville de Bejaia.

La marchandise avariée a été découverte par les policiers dans un camion frigorifique de marque Hyundai H 100. Destinée à être commercialisés dans la ville de Bejaia, la marchandise saisie ne portait aucun étiquetage ni sur son origine ni sur sa provenance. Après son contrôle par un médecin vétérinaire des services agricoles de la wilaya, il s’est avéré que celle-ci était impropre à la consommation.

«Les poulets saisis ont été abattus hors circuit légal et ne répondent pas aux conditions sanitaire et d’hygiène, donc impropres à la consommation humaine», affirme-t-on de même source, ajoutant que la marchandise saisie a été aussitôt détruite. Un dossier pénal a été établi à l’encontre du conducteur contrevenant du camion, un certain H. M., âgé de 26 ans et résidant à Tichy, et transmis aux autorités compétentes.

