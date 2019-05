Un arrêt de fourgons mal situé

La localité d’Allaghane, à 5 km du chef-lieu communal de Tazmalt, est considérée comme l’un des plus importants carrefours situés dans le couloir de la vallée de la Soummam. En effet, c’est dans cette bourgade, peuplée d’environ 2 000 âmes, que se croisent deux routes nationales à l’embranchement portant le nom de ce village. Il s’agit des routes nationales N° 26 et 106 qui se joignent dans cette localité, laquelle connaît un mouvement incessant de voyageurs et un trafic routier dense. Allaghane est une zone tampon entre les chefs-lieux des wilayas de Béjaïa et Bordj Bou Arréridj via les RN 106 et 26.

Et c’est aussi dans cette localité qu’il y a de multiples arrêts de fourgons et de minibus qui mènent vers différentes destinations. Ainsi donc, à proximité de la voie ferrée de la ligne ferroviaire Béjaïa – Béni Mansour, il y a l’arrêt de fourgons qui desservent la commune de Boudjellil. Aménagé, cet arrêt offre presque toutes les commodités nécessaires. À une centaine de mètres en amont, il y a un autre arrêt de fourgons, à la lisière de la RN106, lesquels desservent les communes limitrophes d’Aït R’zine et Ighil Ali.

Et enfin, de part et d’autre la RN26, il y a deux autres arrêts de fourgons, l’un pour la desserte des communes de Tazmalt et M’Chedallah et l’autre les localités situées dans le couloir de la vallée de la Soummam jusqu’à la ville de Béjaïa. Cependant, le problème se situe au niveau de ce dernier arrêt que d’aucuns jugent mal situé, et ce à cause de son exiguïté. Le stationnement des fourgons et des minibus au niveau de cet arrêt crée des embouteillages, avec comme corollaire le rétrécissement de la chaussée. Les routiers et les automobilistes qui transitent par centaines via cet embranchement d’Allaghane se trouvent gênés dans leur circulation, suite aux minibus ou fourgons mal garés qui leur obstrue le passage.

Cela n’est pas sans conséquences fâcheuses, comme les télescopages et les prises de becs violentes entre les automobilistes et les transporteurs de voyageurs. «Chaque fois que je passe par cet arrêt, c’est le calvaire. Les transporteurs de voyageurs obstruent le passage avec leurs fourgons, avec une visibilité nulle vers l’avant. Je me trouve toujours obligé d’attendre que l’un d’eux me cède le passage et à quel prix ?» tempête un routier.

Syphax Y.