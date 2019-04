Un court trajet harassant

Bien qu’il n’y ait que 13 km entre le chef-lieu municipal d’Ighil Ali et Allaghane, ce trajet est plutôt harassant pour les usagers des fourgons de transport. Les voyageurs qui empruntent les fourgons desservant cette ligne n’ont d’autre choix que de prendre leur mal en patience, car des dizaines d’arrêts «aléatoires» sont observés le long de ce trajet. La desserte qui devrait prendre «à tout casser» une demi-heure, elle dure près d’une heure complète, à cause des multiples arrêts et stationnements observés par les transporteurs.

Ce qui ne manque pas de provoquer l’ire des usagers, surtout des travailleurs et des élèves qui arrivent souvent à leurs lieux de travail et écoles en retard. Ainsi, il n’est pas facile d’emprunter les fourgons et autres minibus intervenant sur cette ligne à cause de leurs multiples arrêts intempestifs, marqués généralement à des intervalles courts devant chaque maison, café ou commerce. «La ligne Ighil Ali – Allaghane est un véritable cauchemar !

Les transporteurs marquent des dizaines de haltes, prolongeant de ce fait le délai d’arrivée au terminus d’Ath Sassi. Les transporteurs « cueillissent » à chaque coin de la RN106 un ou des voyageurs, ce qui fait nous perdre beaucoup de temps et l’arrivée à destination nous paraît longue ! Le comble, c’est que ces transporteurs marquent de longues haltes à Allaghane, à Aftis et à Guendouz pour faire le plein de voyageurs», tempête l’un des usagers habituels de cette ligne.

Pour se justifier, les transporteurs de voyageurs arguant qu’ils ne peuvent pas laisser des gens sur la route alors que des places vides sont disponibles dans leurs véhicules. «Et puis, c’est notre gagne-pain !», s’exclame l’un d’eux. Sur un autre registre, il est à déplorer l’absence d’abribus à certains endroits de la RN106, qui dessert entre autres les localités d’Ighil Ali et Allaghane. Quant à l’état du tronçon de cette nationale, c’est une autre paire de manches…

S. Y.