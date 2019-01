Un savoir millénaire à sauvegarder

La 1ère édition du Concours de la meilleure rouleuse de couscous a été clôturée samedi dernier, à l’occasion de la célébration du nouvel an berbère 2969.

Cet événement a été initié par le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) Chahid Hamaidi Hmana de Chemini, en collaboration avec les APC et les associations de la daïra de Chemini. Ainsi, un programme riche et varié a été concocté par les organisateurs, avec à la clé une exposition d’objets traditionnels, de robes kabyles, des conférences…

Les invités ont eu droit aussi à un déjeuner collectif à l’occasion de la fête de Yennayer 2969. Plusieurs femmes, notamment des jeunes filles, ont participé à ce concours, premier du genre dans la région. C’est dans une ambiance familiale et fraternelle que les participantes ont étalé leur savoir-faire culinaire.

Ce rendez-vous culinaire et culturel s’inscrit dans la politique de préserver un patrimoine immatériel transmis d’une génération à une autre. «La manifestation a été impeccable sur tous les plans. C’est une très belle initiative, d’autant plus que cet art tend à l’évanescence. Il est de notre devoir de pérenniser ce savoir-faire culinaire», déclare un responsable du CFPA de Chemini.

En fin de journée, les lauréates du concours du meilleur couscous roulé à la main ont été dévoilées lors d’une cérémonie de remise des prix qu’a abritée la salle des délibérations de l’APC éponyme. Le premier prix est revenu à Rebiha Adjeb, le deuxième à Houria Ouddane et le troisième à Fahima Saiche. Le couscous est un plat chargé d’histoire et d’anecdotes.

Pour tous, le couscous fait partie de la vie quotidienne. Présent dans les circonstances de fête et de peine, le couscous s’est toujours entouré d’un rituel qui lui confère une certaine sacralité. Raconter le périple du couscous, c’est restituer sa mémoire première, le frémissement des premières graines, les premiers gestes dont il garde le souvenir, le goût et l’odeur qui l’ont marqués.

C’est aussi un voyage dans le temps et dans l’espace qui le réintègre dans les rituels liés aux étapes de la vie, aux traditions agraires, aux fêtes, à l’eau et au feu. Intemporel, il est à la fois légendaire et familier. Le couscous est ce plat de convivialité qui a gardé son histoire millénaire.

Bachir Djaider