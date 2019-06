Un tournoi de football pour chasser l’ennui !

Le stade communal d’Ighil Ali abrite, depuis le 14 juin dernier, un tournoi de football auquel participent, en plus de deux clubs de la commune d’Ighil Ali, le RCIA et l’ESIA en l’occurrence, d’autres équipes venues des localités de Boudjellil, Akbou, Ath Saci, Takorabt, Tizi Alouane, Bouaziz, Guendouz, Wizrane, Ath Wihdane et bien d’autres.

Ainsi, chaque jour, les spectateurs et les supporters des différentes équipes sont gratifiés de deux matchs par jour, et ce, pour « relever » l’ambiance au stade communal. Ce tournoi suscite d’ores et déjà l’intérêt des jeunes de la région avec une bonne affluence, histoire de briser la monotonie et combler le vide qui caractérisent le quotidien de la jeunesse.

Ledit tournoi s’étalera sur un mois, avec quatre groupes de quatre équipes chacun. L’on est au premier tour des éliminatoires, indique-t-on. Il est à souligner, néanmoins, que la commune d’Ighil Ali, dont le chef-lieu est situé à 93 km de Béjaïa, n’est malheureusement pas nantie en matière d’infrastructures sportives à même de permettre aux jeunes de la localité de pratiquer leurs sports favoris comme le football, les sports de combat, le handball et bien d’autres disciplines sportives.

En tout et pour tout, Ighil Ali ne possède qu’un seul et unique stade communal vétuste et manquant en tout. Le terrain de ce stade en tuf est complètement usé et plein d’aspérités, ce qui empêche les jeunes joueurs de pratiquer le foot à leur guise et d’exprimer leur talent.

Malgré cela, le village cher à Jean et Taos Amrouche a enfanté de bons footballeurs de la localité qui ont réussi à faire parler d’eux et tire une fierté de son club local, le Racing club d’Ighil Ali (RCIA), qui a manqué d’un cheveu son accession en Régionale II la précédente saison footballistique 2018/2019.

Nonobstant le manque de moyens et le délabrement du stade, ce club phare d’Ighil Ali a su relever le défi et taquiner les autres clubs alors qu’il n’a que quelques années d’existence seulement. Et pour ne pas rester inactif durant cet été, c’est ce club en question qui a initié ce tournoi de football auquel se sont joints d’autres équipes de plusieurs localités environnantes.

S. Y.