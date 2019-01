Une agence BADR inaugurée

Une nouvelle agence de la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) a été inaugurée, samedi dernier, au niveau de la commune balnéaire de Souk El-Tenine, à 35 km environ à l’Est de la wilaya de Béjaïa.

Ce nouvel édifice est situé au chef-lieu de la commune de Souk El-Tenine à la cité ENPI (ex EPLF) 83 logements, en face du centre sportif de proximité (CSP) de ladite commune. Dans un avis d’ouverture, cette agence locale d’exploitation indice «368», invite les citoyens à se rapprocher de ses guichets pour demander toute information et orientation, et découvrir ses différentes gammes de produits et services.

Cette nouvelle agence permettra, désormais, d’alléger la pression sur l’agence d’Aokas qui enregistre, il faut le signaler, un afflux considérable de clients détenteurs de comptes bancaires, entre autres, les agriculteurs et les retraités de la région.

Aziz Khentous