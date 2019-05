Une antenne administrative en attente d’équipements

Le village Ath Alouane, dans la commune d’Akfadou, a été doté d’une antenne administrative. «Les travaux de réalisation de l’ouvrage ont été achevés. Il ne reste plus qu’à doter la structure des équipements y afférents. Une opération qui sera concrétisée dès la disponibilité de crédits», fait savoir un élu à l’APC.

Et d’ajouter : «La construction de cette structure de proximité vise à rapprocher l’administration communale du citoyen et à améliorer la qualité du service public à laquelle aspire la population». Partagés entre doute et optimisme, les habitants du village Ath Alouane entrevoient différemment les perspectives d’ouverture de cette antenne administrative. «Le projet a pris énormément de temps. Sa mise en service risque de prendre encore des années, au vu de la lenteur qui prévaut dans l’affectation des subventions et la lourdeur des procédures administratives», estime un retraité du village.

«Cette antenne administrative est plus que jamais indispensable pour la population, dont elle promet de faciliter la vie. Nous sommes prêts à patienter le temps qu’il faut pour profiter de ses services, et faire l’économie des déplacements jusqu’à la mairie de Tiniri», rétorque, sur une pointe d’optimisme, un autre résident d’Ath Alouane.

N. M.