Une centaine d’enfants opérés avec succès

Une centaine d’enfants présentant diverses pathologies ont été opérés, la semaine dernière, au CHU de Béjaïa, dans le cadre de la 20e mission de coopération avec le CHU de Saint-Étienne (France). Ces opérations chirurgicales ont été exécutées par le professeur François Varlet du CHU de Saint-Étienne, a indiqué une source hospitalière du CHU de Béjaïa.

Assisté par son équipe de chirurgie viscérale pédiatrique, le professeur Varlet, chef de service pédiatrie au CHU stéphanois et également président de la société française de la chirurgie pédiatrique, a opéré avec succès plusieurs cas compliqués, s’est-on réjoui. Cette 20e mission de coopération entre ces deux structures de santé, explique-t-on, a été une occasion pour le personnel médical du service pédiatrique du CHU de Béjaïa, qui ne dispose pas encore de professeur, de maîtriser la technique opératoire dite «de la colonne de cœlioscopie».

Pour rappel, au mois de novembre dernier, treize enfants qui représentaient des déformations orthopédiques, causées par une déficience neurologique congénitale et qui souffraient de douleur, d’inconfort ou d’une mobilité réduite ont été opérés avec succès, à l’occasion de l’organisation de 19e Mission médicale entre ces deux structures de santé. Pas moins de 41 autres enfants de la wilaya de Béjaïa avaient bénéficié, durant cette mission médicale, de consultations approfondies effectuées par le professeur du CHU stéphanois, Alkhouri Salem Hassan.

À noter que plusieurs dizaines de cas compliqués ont été opérés avec succès en chirurgie orthopédie et viscérale par des professeurs du CHU de Saint-Étienne dans le cadre de son partenariat avec celui de Béjaïa, mis en place en 2014. Cette coopération médicale a aussi permis au personnel du CHU de Béjaïa de se perfectionner. Selon la cellule de communication du CHU de Béjaïa, ce sont plusieurs médecins généralistes, 22 psychologues, 12 psychiatres, 50 paramédicaux et 300 praticiens et étudiants en gériatrie et 36 hygiénistes qui avaient bénéficié d’une formation dans le cadre de ce partenariat.

