La 22e édition de la Semaine de la Nature se tiendra du 25 au 30 mars, à Akbou. De ce cadre, l’association organisatrice, l’Étoile culturelle d’Akbou, qui prévoit une foire des initiatives environnementales, le 25 mars, a lancé un appel à participation à toutes les associations, clubs, collectifs, entreprises, étudiants, et toute personne intéressée, habitant dans la wilaya de Béjaïa et voulant exposer leurs projets, produits et/ou expériences relatives au domaine de l’environnement et de sa protection.

«Les personnes ou organisations qui remplissent les caractères ci-dessus sont priées (…) de se présenter au siège de l’association sis à l’adresse suivante : Centre Culturel Mouloud Kacem Naït Belkacem Akbou», écrit l’association Étoile culturelle dans son appel à participation. La manifestation, qui s’inscrit dans le cadre du projet «Young green action», a pour objectif, selon ses organisateurs, d’inculquer aux générations futures la culture environnementale.

Le projet «Young green action», faut-il le signaler, est soutenu par le programme «Joussour». Un programme scindé en deux parties, dont la première a déjà été exécutée dernièrement. «La première partie de la formation intitulée : « Initiation aux techniques d’écriture d’un court-métrage », au profit des adhérents de notre association, a été organisée le 23 février dernier au sein de notre siège.

Les ateliers de formation ont été assurés par M. Aït Braham Hafid», selon l’un des membres du bureau exécutif de l’association Étoile culturelle d’Akbou. A noter que l’association Étoile culturelle avait organisé, début février, dans le cadre du projet «Soutenir l’engagement citoyen des jeunes et leur permettre de participer au dialogue local et d’être de futurs citoyens actifs, responsables et engagés dans la gestion de la Cité», porté par l’association et soutenu par l’ambassade des Pays-Bas, la deuxième et dernière session de formation à la «Gestion positive des conflits» (GPC) au profit d’un groupe composé d’acteurs de la jeunesse et de l’enfance (enseignants, éducateurs, animateurs associatifs et de maisons de jeunes…).

