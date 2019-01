Une foire tout en orange

La première édition de la Fête des agrumes a été organisée, jeudi dernier, au niveau du centre sportif de proximité (CSP) d’Amizour.

La manifestation, initiée par la coopérative des producteurs d’agrumes de la commune d’Amizour, en collaboration avec la subdivision agricole locale, entre autres, a vu la participation de quelque vingt producteurs d’agrumes de la région et des régions environnantes, venus exposer leurs produits.

L’objectif des producteurs d’agrumes participant à cette édition, selon le président de la coopérative organisatrice, est de faire connaître leurs produits, dont le rendement est jugé meilleur cette année, et aussi de développer ce créneau au passé fleurissant. Ainsi, toutes les qualités d’oranges, de mandarines, du citron et autre pamplemousse ont fait stands pleins, à côté bien sûr d’autres produits du terroir connus de la région, à savoir l’huile d’olive, le miel, les figues sèches et autres.

C’est dire qu’il y a bien de quoi faire plaisir aux yeux mais aussi aux tables gastronomiques avec tous ces fruits de saison à la portée presque de tout le monde. Cette première édition de la Fête des agrumes a vu également la présence de beaucoup de visiteurs et certains n’ont pas manqué de faire leurs emplettes.

«On ne peut pas rater une telle aubaine pour apporter à nos enfants ces fruits riches en vitamine C, surtout qu’il s’agit de produits de nos agriculteurs», dira un visiteur. Par ailleurs, la manifestation se voulait aussi par les responsables de la coopérative des producteurs d’agrumes d’Amizour, récemment créée, une manière de plaider pour la coopération avec les industriels afin de dépasser le circuit traditionnel de commercialisation de ces fruits.

«Notre but à travers cette fête est d’abord de faire connaître notre production bien variée et d’attirer l’attention des industriels de l’agroalimentaire pour un partenariat avec les producteurs d’agrumes, surtout avec la surproduction de cette année pour que nous puissions écouler nos produits», dira Ikhlef Benchallal, président de cette coopérative.

À cet effet, la subdivision agricole d’Amizour avance un chiffre estimé de plus de 51 000 quintaux d’agrumes pour cette année avec une surface agricole réservée à ce type d’agriculture qui est de 533,5 hectares, alors que la production de l’année écoulée n’était que de 41 000 quintaux. Pour rappel, la région d’Amizour est connue pour sa meilleure qualité en agrumes, notamment les oranges et c’est pour cela qu’elle s’appelait la «Petite Mitidja». Avec de telles activités et surtout la mobilisation des agriculteurs locaux afin de réanimer la filière agrume, la région de toute la vallée de la Soummam retrouvera sûrement sa vocation d’antan.

Nadir Touati