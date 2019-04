Une maison de jeunes à Imaghdassen

Une infrastructure d’accompagnement dédiée à la frange juvénile, en l’occurrence une maison de jeunes, est en cours de réalisation dans la commune d’Akfadou. Le chantier est implanté à hauteur du village Imaghdassen, apprend-on. «La réalisation de cet équipement public est couverte par des crédits alloués à la commune, dans le cadre de l’exercice 2017 des plans communaux de développement», a fait savoir le maire d’Akfadou, estimant le taux d’avancement des travaux à 70%.

Livrés à l’oisiveté et au spleen, les jeunes du village Imaghdassen fondent beaucoup d’espoir sur cet équipement public, dont il est attendu qu’il tire la localité de sa léthargie. «Cette maison de jeunes est la bienvenue. Elle fera sans doute office de creuset pour l’épanouissement de nos enfants, en même temps elle les préservera des déviations et de la tentation du vice», se félicite un père de famille d’Imaghdassen. «Nous attendons avec impatience et enthousiasme la mise en service de cette structure de proximité. C’est un cadre indispensable pour les activités et l’animation», renchérit un jeune villageois.

N. M.