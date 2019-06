Une réussite à 100% dans plusieurs écoles

La majorité des écoles primaires d’Aokas ont réalisé l’excellent score de 100 % de taux de réussite à l’examen de 5e, un sésame qui permet aux chérubins de rejoindre le deuxième palier de l’enseignement général. Malgré cette performance, les notes de 10 sur 10 se font rares mais les bonnes notes pullulent.

Fidèle à son habitude, l’école Hassani, dite ex-école de filles, réalise pour la énième fois un sans-faute. Les dix-neuf élèves scolarisés ont réussi avec des notes oscillant entre 6,10/10 et 9,30/10.

Bouzid Haddour, directeur de cette école, dira, au moment de la proclamation des résultats, que celui-ci ne fait que confirmer «la bonne santé» de cette école qui reste un modèle en matière de sérieux. C’est aussi l’avis du président de l’association des parents d’élèves, Abdelghani Saidi, qui était présent au moment de l’affichage de la liste des élèves ayant décroché leur sésame. Ce dernier a exprimé sa pleine satisfaction des résultats obtenus. «Cela démontre tout simplement que nos enfants sont toujours entre de bonnes mains», a-t-il affirmé. De même, à l’école des frères Sabour, où l’ensemble des élèves, au nombre de 47, ont réussi avec des notes allant de 5,10/10 à 10/10.

C’est le cas aussi à l’école Hammadi, où deux 10/10 ont été dénombrés. Dans cette école, importante par son nombre d’élèves, sur les 76 élèves de ce niveau, 74 ont réussi alors que deux autres ont été admis par «rachat». Même performance à l’autre école du chef-lieu, en l’occurrence l’école Mouzaoui, où 46 élèves ont réussi à décrocher ce sésame avec des notes allant de 5,10/10 à 9,60/10, alors que six de leurs copains ont été «rachetés».

Il est utile de souligner que les examens de la 5e, qui ont eu lieu le 29 mai dernier, se sont déroulés dans de bonnes conditions malgré les difficultés rencontrées par les encadreurs à cause du mois de Ramadhan.

En effet, faire le carême et être aux aguets n’est pas chose aisée. Malgré cela, tous les moyens ont été mis à la disposition des candidats, avait souligné Mouloud Idris, adjoint au chef de centre Hassani, que nous avons rencontré au niveau de cette école en ce jour de proclamation des résultats.

L’examen de 5e devient de plus en plus à la portée des élèves et d’ailleurs, les résultats très performants parlent d’eux-mêmes. À noter que sur les dix écoles primaires que compte la commune d’Aokas, six ont obtenu un taux de réussite de 100% à cet examen de 5e. Le taux global de réussite au niveau de cette municipalité est de 94,20%.

B. S.