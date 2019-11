100 logements sociaux attribués

Jeudi dernier, c’est une véritable journée de liesse qu’ont vécu une centaine de familles qui ont reçu les clés de leurs nouvelles habitations. Dès huit heures du matin, le site qui a abrité le projet de construction des 100 logements sociaux sis au chef-lieu de la daïra de Bechloul était bondé de monde venu assister à cette opération de remise des clés aux acquéreurs.

Ces derniers, accompagnés de leurs familles respectives précipitaient en direction de leurs logements et partager la joie avec les leurs. «Ô combien j’attends ce jour après tant d’années de galère subie avec ma femme et mes enfants», lâcha tout de go un bénéficiaire. Cette opération de remise des clés a été effectuée par l’unité de l’OPGI de Bechloul en présence d’une délégation de ce même organisme qui s’est déplacée de Bouira. Quant à l’état de ces nouvelles habitations, le responsable local au niveau de Bechloul nous apprend que les commodités élémentaires sont assurées bien avant l’occupation des logements par leurs propriétaires. «Ces habitations sont alimentées en eau potable, en électricité et gaz de ville et toutes les mesures ont été prises par nos soins à l’effet de permettre aux heureux bénéficiaires de s’installer dans les meilleures conditions possibles».

Et 100 autres unités attribuées à El-Esnam

Une opération similaire est également menée au chef-lieu de la commune d’El-Esnam où cent (100) logements sociaux ont été attribués à leurs propriétaires en présence toujours des autorités locales et responsables de l’OPGI de Bouira qui ont suivi de très près l’opération de la remise des clés. Les mêmes scènes de liesse ont été enregistrées dans cette localité où les bénéficiaires se sont rendus sur ce nouveau site accompagnés de leurs familles respectives et une joie indescriptible se lisait sur les visages. Notons enfin qu’avec ces deux opérations, le taux de demande en matière de logement enregistre une sensible baisse même si la liste des postulants n’est pas satisfaite dans sa globalité où la priorité a été donnée à ces acquéreurs après plusieurs enquêtes administratives. Il reste toujours l’espoir de voir d’autres projets dans cette formule lancés dans cette daïra.

Smail M.