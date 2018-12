Inquiétante situation à Ivahlal

Par DDK | Il ya 2 heures 24 minutes | 204 lecture(s)

Le village Ivahlal, situé à 5 km du chef-lieu communal d'Aghbalou, fait face à de multiples carences qui font que le cadre de vie n’y est pas du tout rose.

En effet, cette localité, habitée par environ 3 500 âmes, enregistre des insuffisances sur tous les volets, surtout en aménagement urbain. Déjà, le relief accidenté du village lui "cause" des problèmes comme l'érosion du sol, les glissements de terrains et les éboulements. L'instabilité du sol de cette bourgade est un souci majeur en ce sens que les terres, notamment agricoles, sont confrontées à ce mal insidieux qui emporte à chaque fois des pans entiers dénudant les propriétés terrestres des villageois. Le volet aménagement comme cité précédemment est en butte à des déficits comme le délabrement du chemin qui dessert ce village perché à près de 900 mètres d'altitude. Réhabilité il y a des années de cela, ce tronçon n'a pas connu depuis de travaux d'aménagement, au grand dam des habitants. Ce chemin se trouve à la tombée de la neige coupé à la circulation à cause de flocons de la poudreuse qui s’accumulent. Les villageois doivent à chaque fois patienter le temps que les engins de l'APC viennent pour les délivrer de leur isolement. Concernant, le secteur de la santé, la localité ne dispose qu’une d’une petite unité de soins, complètement délabrée et qui ne satisfait aucunement les patients, en ce sens qu’elle ne dispose que d’un infirmier. Pour toute consultation médicale ou une urgence, les habitants se voient obligés de se déplacer jusqu’à l’EPSP de Tazmalt pour recevoir les soins afférents. Le secteur de la jeunesse et des sports souffre également de l’absence de structures sportives et de loisirs. Néanmoins, la solidarité agissante et l'entraide dont sont connus les habitants d'Ivahlal ont permis la construction et la réalisation d'une médiathèque, et ce grâce au concours de l'émission caritative d'une chaîne de télévision privée et les volontaires de ce village qui ont réussi le pari de construire cet espace qui ne désemplit pas de jeunes et d'enfants qui s'y rendent pour les différentes activités, comme les formations, la musique, le dessin, les cours de soutien... L’alimentation en eau potable dans ce village est aussi un lancinant problème, du moment que cette denrée vitale n'est pas pérenne sur les réseaux de distribution. Ce manque est, néanmoins, comblé par ces quelques fontaines aménagées, comme Amizav et autres sources d’eau qui jaillissent des entrailles des roches, lesquelles permettent aux villageois d’y puiser les quantités voulues. À l’heure actuelle et au vu de tous ces manques, il faudrait un programme de développement d’urgence pour la prise en charge des préoccupations des habitants et l’amélioration de leur cadre de vie.

Y. S.